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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель

Киев • УНН

 • 11006 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области, на железнодорожном переезде, поезд смертельно травмировал местного жителя. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель

Инцидент произошел, в г.. Каменка-Бугская, на железнодорожном переезде.

"Во время движения поезда междугородного сообщения Стоянов-Львов, был смертельно травмирован местный житель, 1982 года рождения", - отметили в ЛОГА.

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, поезд сбил женщину в Кропивницкому.

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