Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель

Инцидент произошел, в г.. Каменка-Бугская, на железнодорожном переезде.

"Во время движения поезда междугородного сообщения Стоянов-Львов, был смертельно травмирован местный житель, 1982 года рождения", - отметили в ЛОГА.

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, поезд сбил женщину в Кропивницкому.