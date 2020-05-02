На Львівщині на прикордонників двічі намагалися наїхати правопорушники: їх зупинили зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Львівщині правопорушники на автомобілі Skoda намагалися незаконно перетнути кордон та двічі намагалися наїхати на правоохоронців. Їх зупинили зі стріляниною, одного з них поранено – він перебуває у лікарні. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Державної прикордонної служби.
"…Прикордонники отримали оперативне повідомлення про шум двигуна літального апарату типу "Дрон" на напрямку державного кордону. Згодом біля одного з н.п. Іваничівського району прикордонники виявили легковик Skoda. На вимогу військовослужбовців про зупинку автомобіля, водій не відреагував та здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдався до втечі", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники знайшли даний автомобіль у лісовому масиві. Під час спроби зупинки водій знову не виконав вимогу прикордонників про зупинку та вдруге здійснив спробу наїзду на прикордонників.
З метою зупинки легковика наряд здійснив попереджувальні постріли та в напрямку коліс транспортного засобу. Після чого, вже з пробитими колесами, автомобіль вдалося зупинити.
"До місця події було викликано наряд поліції та карету швидкої допомоги, адже водій отримав осколкове поранення. До приїзду швидкої, прикордонники надали правопорушнику першу медичну допомогу. Під час опитування пасажира авта з’ясувалося, що ще до приїзду військовослужбовців, дві особи, які знаходилися в цій автівці, вийшли з неї в лісовому масиві. За результатами пошукових заходів прикордонники виявили громадянина України з документами та встановили, що раніше цю особу вже затримували польські колеги за переміщення тютюнових виробів. Також на місті події було виявлено літальний апарат та два пакунки з товарами медичного призначення, а саме – захисні маски", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що на цей час водій автомобіля Skoda перебуває в лікарні. Його життю нічого не загрожує. На місці подій працюють представники ДБР та Нацполіції. Тривають слідчі заходи.
Нагадаємо, прикордонники виявили рибалку, який орудував забороненими знаряддями лову у затоці Дніпра. Під час затримання рибалка викликав поліцію і поскаржився на неправомірні дії прикордонників і погіршення стану здоров’я.