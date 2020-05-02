Во Львовской области на пограничников дважды пытались наехать правонарушители: их остановили со стрельбой

"...Пограничники получили оперативное сообщение о шуме двигателя летательного аппарата типа "Дрон" на направлении государственной границы. Впоследствии у одного из н.п. Иваничовского района пограничники обнаружили легковушку Skoda. По требованию военнослужащих об остановке автомобиля, водитель не отреагировал и осуществив попытку наезда на пограничника, обратился в бегство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники нашли данный автомобиль в лесном массиве. При попытке остановки водитель снова не выполнил требование пограничников об остановке и вдруг предпринял попытку наезда на пограничников.

С целью остановки легковушки наряд совершил предупредительные выстрелы и в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить.

"К месту происшествия был вызван наряд полиции и скорую помощь, ведь водитель получил осколочное ранение. До приезда скорой, пограничники оказали правонарушителю первую медицинскую помощь. В ходе опроса пассажира автомобиля выяснилось, что еще до приезда военнослужащих, два человека, находившиеся в этой машине, вышли из нее в лесном массиве. По результатам поисковых мероприятий пограничники обнаружили гражданина Украины с документами и установили, что ранее это лицо уже задерживали польские коллеги за перемещение табачных изделий. Также на месте происшествия было обнаружено летательный аппарат и два пакета с товарами медицинского назначения, а именно - защитные маски", - говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время водитель автомобиля Skoda находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. На месте событий работают представители ГБР и Нацполиции. Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, пограничники обнаружили рыбака, который орудовал запрещенными орудиями лова в заливе Днепра. Во время задержания рыбак вызвал полицию и пожаловался на неправомерные действия пограничников и ухудшение состояния здоровья.