На Львівщині демонтували скульптуру "Русалка Дністрова"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Скульптуру "Русалка Дністрова" біля села Солонка демонтували і відвезли до Львова. Про це повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку. Про це інформує прес-служба ЛМР, повідомляє УНН з посиланням на Гал-Інфо.
"На свята "Русалка" буде вже в безпеці. Година роботи, три реставратори, маніпулятор — і Русалка переїжджає до Львова у майстерню, для відновлення та реставрації, аби її можна було врятувати і потім виставити на загальний огляд. Дякую Лілії Онищенко і Юрію Миколаїшину за їхню працю! На жаль, за весь час — ні до нас, ні до працівників ніхто навіть не підійшов і не поцікавився, які робити ми ведемо… просто факт", — написав у соціальній мережі Андрій Москаленко.
На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про надання ЛКП "Львівська археологічно-архітектурна служба" функції замовника на реставрацію скульптури "Русалка Дністрова", яка знаходиться між містом Пустомити та селом Солонка Пустомитівського району. Також, за дорученням мера Львова, міськрада готуватиме документацію для взяття цієї пам’ятки на баланс міста.
Рішення зумовлене тим, що наприкінці жовтня вандали понищили пам’ятник "Русалці Дністровій" — відпиляли частину мідного пам’ятника. Оскільки за цей час не було проведено жодних відновлювальних робіт, Львівська міська рада звернулася з листом до міського голови Пустомит і Солонківської ОТГ щодо передачі пам’ятника їй на баланс для подальшого експонування в одній з рекреаційних частин міста Львова.
Нагадаємо, у Львові встановили головну новорічну ялинку.