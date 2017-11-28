На Львівщині чотирьох осіб судитимуть за спробу теракту

За процесуального керівництва прокуратури області слідчі Служби безпеки України Львівщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян України, які обвинувачуються у замаху на вчинення терористичного акту (ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 КК України).

“Вказані особи вступили у злочинну змову для вчинення терористичних актів на території Львівщини ще на початку 2014 року. Таким чином, зловмисники намагались продемонструвати свою незгоду із діями органів державної влади України щодо проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей”, — сказано у повідомленні.

Для того, щоб привернути увагу до своїх політичних поглядів, чоловіки планували здійснити закладення саморобного радіокерованого вибухового пристрою на одній із електропідстанцій Львова, проте довести свій намір до завершення їм завадили правоохоронці, затримавши організаторів і виконавців злочину на “гарячому”.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали групу осіб за підозрою у дев'яти злочинах.