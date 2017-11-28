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Во Львовской области четырех человек будут судить за попытку теракта

Во Львовской области четырех человек будут судить за попытку теракта

Киев  •  УНН

 • 10097 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во Львовской области будут судить четырех человек, которые обвиняются в покушении на совершение теракта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.

Под процессуальным руководством прокуратуры области следователи Службы безопасности Украины Львовской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые обвиняются в покушении на совершение террористического акта (ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 УК Украина).

"Указанные лица вступили в преступный сговор для совершения террористических актов на территории Львовской области еще в начале 2014 года. Таким образом злоумышленники пытались продемонстрировать свое несогласие с действиями органов государственной власти Украины относительно проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы привлечь внимание к своим политическим взглядам, мужчины планировали закладки самодельного радиоуправляемого взрывного устройства на одной из электроподстанций Львова, однако довести свой умысел до завершения им помешали правоохранители, задержав организаторов и исполнителей преступления на "горячем".

Как сообщал УНН, правоохранители задержали группу лиц по подозрению в девяти преступлениях.

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