Во Львовской области четырех человек будут судить за попытку теракта

Под процессуальным руководством прокуратуры области следователи Службы безопасности Украины Львовской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые обвиняются в покушении на совершение террористического акта (ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 УК Украина).

"Указанные лица вступили в преступный сговор для совершения террористических актов на территории Львовской области еще в начале 2014 года. Таким образом злоумышленники пытались продемонстрировать свое несогласие с действиями органов государственной власти Украины относительно проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы привлечь внимание к своим политическим взглядам, мужчины планировали закладки самодельного радиоуправляемого взрывного устройства на одной из электроподстанций Львова, однако довести свой умысел до завершения им помешали правоохранители, задержав организаторов и исполнителей преступления на "горячем".

Как сообщал УНН, правоохранители задержали группу лиц по подозрению в девяти преступлениях.