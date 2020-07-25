На Львівщині чоловіка жорстоко побили в кафе

“24 липня близько 18:10 до Червоноградського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні був госпіталізований чоловік з важкими травмами… Як встановили правоохоронці, потерпілий, 48-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження у місцевому кафе під час конфлікту з іншим відвідувачем, який жорстоко побив його”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що протягом двох годин поліцейські встановили особу зловмисника, 36-річного місцевого мешканця та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави”, - повідомили у відділі комунікації.

Зазначається, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині троє чоловіків побили поліцейського до втрати свідомості.



