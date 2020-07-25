Во Львовской области мужчину жестоко избили в кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Во Львовской области мужчину жестоко избили в кафе из-за конфликта с другим посетителем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"24 июля около 18:10 в Червоноградского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу был госпитализирован мужчина с тяжелыми травмами... Как установили правоохранители, потерпевший, 48-летний местный житель, получил телесные повреждения в местном кафе во время конфликта с другим посетителем, который жестоко избил его", - говорится в сообщении.
Указано, что в течение двух часов полицейские установили личность злоумышленника, 36-летнего местного жителя и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Следователи территориального подразделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в отделе коммуникации.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Одесской области трое мужчин избили полицейского до потери сознания.