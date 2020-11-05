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На Львівщині чоловік на залізничному вокзалі хотів вчинити самогубство

На Львівщині чоловік на залізничному вокзалі хотів вчинити самогубство

Київ • УНН

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​КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У четвер на Львівщині правоохоронці врятували від самогубства 26-річного чоловіка. Про це у Telegram-каналі повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає УНН.

“Сьогодні, 5 листопада об 11:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному вокзалі у місті Червоноград невідомий чоловік збирається вчинити самогубство”, — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що після прибуття на місце події, старший оперуповноважений капітан поліції Володимир Ґудзик та слідчий старший лейтенант поліції Тарас Пліш підхопили та втримали чоловіка, який вже переліз через захисну огорожу і збирався стрибнути вниз.

“Врятованого чоловіка правоохоронці передали медикам”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.

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