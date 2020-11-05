Во Львовской области мужчина на железнодорожном вокзале хотел совершить самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В четверг во Львовской области правоохранители спасли от самоубийства 26-летнего мужчину. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Сегодня, 5 ноября, в 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале в городе Червоноград неизвестный мужчина собирается совершить самоубийство", - сообщили правоохранители.
Отмечается, что по прибытии на место происшествия, старший оперуполномоченный капитан полиции Владимир Гудзик и следователь старший лейтенант полиции Тарас Плиш подхватили и удержали мужчину, который уже перелез через защитное ограждение и собирался прыгнуть вниз.
"Спасенного мужчину правоохранители передали медикам", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, в Киеве за два дня два человека выпрыгнули из окон больниц, опорных для лечения пациентов с COVID-19. Мужчина и женщина погибли.