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Во Львовской области мужчина на железнодорожном вокзале хотел совершить самоубийство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. В четверг во Львовской области правоохранители спасли от самоубийства 26-летнего мужчину. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Сегодня, 5 ноября, в 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале в городе Червоноград неизвестный мужчина собирается совершить самоубийство", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что по прибытии на место происшествия, старший оперуполномоченный капитан полиции Владимир Гудзик и следователь старший лейтенант полиции Тарас Плиш подхватили и удержали мужчину, который уже перелез через защитное ограждение и собирался прыгнуть вниз.

"Спасенного мужчину правоохранители передали медикам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, в Киеве за два дня два человека выпрыгнули из окон больниц, опорных для лечения пациентов с COVID-19. Мужчина и женщина погибли.

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