На Львівщині через хурделицю заборонили проїзд вантажівок

Дорожники наголошують, що під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів.

При погіршенні погодних умов водіїв та перевізників закликають за можливості утриматись від поїздок, адже великогабаритні автомобілі часто стають причиною обмеження руху, під час заносу блокуючи проїжджу частину, або ж зупинки таких вантажівок на узбіччях, що у свою чергу, призводить до затримки снігоочисної техніки та ускладнює роботу дорожникам.

Як повідомляв УНН, циклон з півночі та його атмосферні фронти зумовлять на заході та півночі, а ввечері і на сході України вологу погоду, пройде сніг та мокрий сніг.