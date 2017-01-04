Во Львовской области из-за вьюги запретили проезд грузовиков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за ухудшения погодных условий (сильного снега и порывов ветра, ограничение видимости) с 9:00 ограничено движение грузового автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-06 Киев - Чоп км 621 - 702, (от Стрый до предела с Закарпатской обл.). Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог.
Дорожники отмечают, что во время работы снегоуборочной техники водители транспортных средств должны обеспечить беспрепятственное движение спецтехники и не создавать заторов.
При ухудшении погодных условий водителей и перевозчиков призывают по возможности воздержаться от поездок, ведь крупногабаритные автомобили часто становятся причиной ограничения движения, во время заноса блокируя проезжую часть, или же остановки таких грузовиков на обочинах, что в свою очередь, приводит к задержке снегоочистительной техники и усложняет работу дорожникам.
Как сообщал УНН, циклон с севера и его атмосферные фронты обусловят на западе и севере, а вечером и на востоке Украины влажную погоду, пройдет снег и мокрый снег.