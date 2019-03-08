На Львівщині чадним газом отруїлось двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 березня. УНН. На Львівщині чадним газом отруїлось четверо людей, двоє з них діти. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"8 березня, близько 01:20 год., у місті Самборі, в житловому багатоквартирному будинку по вул. Шевченка 58, отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи в тому числі двоє дітей віком 10 та 4 роки",- повідомили у департаменті.
Постраждалих у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у Самбірську центральну районну лікарню.
Квартира обладнана двухфункційним газовим котлом та ПГ-4. Працівниками ПАТ "Львівгаз" тимчасово припинено газопостачання до квартири.
Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Львові чадним газом отруїлися три молоді працівниці салону краси.