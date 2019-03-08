Во Львовской области угарным газом отравились двое детей

"8 марта, около 1:20 ч., В городе Самборе, в жилом многоквартирном доме по ул. Шевченко 58, отравились, вероятно, угарным газом четыре человека в том числе двое детей 10 и 4 года", - сообщили в департаменте.



Пострадавших в состоянии средней степени тяжести было госпитализировано в Самборскую центральную районную больницу.



Квартира оборудована двухфункцийним газовым котлом и ПГ-4. Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращено газоснабжение в квартиру.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Как сообщал УНН, во Львове угарным газом отравились три молодые работницы салона красоты.