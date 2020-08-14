На Львівщині акушерку підозрюють у смерті немовляти

Так, правоохоронці встановили, що неналежне спостереження лікарем за станом вагітної жінки призвело до смерті плоду.

Зазначається, що вагітна 25-річна мешканка Самбірського району поступила у лікарню 19 серпня 2018 року. За три дні, 22 серпня, у неї народився мертвий плід.

"Під час досудового розслідування було встановлено, що смерть настала внаслідок недостатнього спостереження лікарем за вагітною та за її плодом, а також через невчасно проведене діагностування", - повідомили у поліції.

Акушеру-гінекологу пологового відділення Самбірської центральної районної лікарні, відповідальній за обстеження вагітної, спостереження та ведення пологів, слідчі територіального підрозділу повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

За скоєне лікарці загрожує покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до п'яти років або виправні роботи терміном до двох років, або обмеження волі до двох років чи позбавлення волі на той самий період.

Раніше УНН писав, що на Закарпатті розшукали лікаря, який переховувався від покарання за смерть породіллі.