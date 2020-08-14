Во Львовской области акушерку подозревают в смерти младенца

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Следователи сообщили акушеру-гинекологу Самборской центральной районной больницы, ответственной за обследование беременной, о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Так, правоохранители установили, что ненадлежащее наблюдение врачом за состоянием беременной женщины привело к смерти плода.

Отмечается, что беременна 25-летняя жительница Самборского района поступила в больницу 19 августа 2018. За три дня, 22 августа, у нее родился мертвый плод.

"Во время досудебного расследования было установлено, что смерть наступила в результате недостаточного наблюдения врачом за беременной и за ее плодом, а также из-за несвоевременно проведенного диагностирования", - сообщили в полиции.

Акушеру-гинекологу родильного отделения Самборской центральной районной больницы, ответственной за обследование беременной, наблюдение и ведение родов, следователи территориального подразделения сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное врачу грозит наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же период.

Ранее УНН писал, что на Закарпатье разыскали врача, который скрывался от наказания за смерть роженицы.

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