На Львівщині 50-річного чоловіка запідозрили у розбещенні малолітнього

“27 серпня о 17:05 до Миколаївського відділення поліції звернулася львів’янка, яка повідомила, що її родич, 50-річний мешканець одного з сіл Миколаївського району, вчиняв розпусні дії щодо її 12-річного сина”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до восьми років.

“Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події”, - додали у поліції.

Нагадаємо, у Вінницькій області суд взяв під варту підозрюваного у розбещуванні дітей.



