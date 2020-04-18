На Львівщині 221 випадок інфікування коронавірусом, 11 людей одужали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 8:00 18 квітня на території Львівської області зафіксовано 221 випадок захворювання на COVID-19, з них 8 – летальні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“...Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 221 випадок інфікування коронавірусом, з них 8 — летальні”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1083 особи, госпіталізовані — 284, на амбулаторному лікуванні — 799 осіб, виписані — 195 осіб. Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації — 3 особи, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 221 особи, 8 людей померло. 11 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 193 ПЛР-тести, з яких 18 — позитивні.
Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня на Львівщині було зафіксовано 203 випадки захворювання на COVID-19.