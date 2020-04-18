Во Львовской области 221 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37919 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82109 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102280 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128490 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129021 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172575 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121800 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104932 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Во Львовской области 221 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели

Во Львовской области 221 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели

Киев  •  УНН

 • 11271 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на 8:00 18 апреля на территории Львовской области зафиксировано 221 случаев заболевания COVID-19, из них 8 - летальные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"... По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 221 случай инфицирования коронавирусом, из них 8 - летальные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1083 человека, госпитализированы - 284, на амбулаторном лечении - 799 человек, выписаны - 195 человек. Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 221 человека, 8 человек умерли. 11 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 193 ПЦР-тесты, из которых 18 - положительные.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля во Львовской области было зафиксировано 203 случая заболевания COVID-19.

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