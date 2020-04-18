Во Львовской области 221 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на 8:00 18 апреля на территории Львовской области зафиксировано 221 случаев заболевания COVID-19, из них 8 - летальные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"... По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 221 случай инфицирования коронавирусом, из них 8 - летальные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1083 человека, госпитализированы - 284, на амбулаторном лечении - 799 человек, выписаны - 195 человек. Сейчас в больнице находится 89 человек, из них в реанимации - 3 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 221 человека, 8 человек умерли. 11 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 193 ПЦР-тесты, из которых 18 - положительные.
Напомним, по состоянию на утро 17 апреля во Львовской области было зафиксировано 203 случая заболевания COVID-19.