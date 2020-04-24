На Львівщині 16 нових підтверджених випадків коронавірусу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Львові та на Львівщині підтверджено 298 випадків інфікування коронавірусом, з них 12 — летальні. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1446 осіб, госпіталізовані — 326, на амбулаторному лікуванні — 1120 осіб, виписані — 221 особа. Зараз у лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 298 осіб, 12 людей померло. 39 пацієнтів одужало.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 140 ПЛР-тестів, з яких 16 — позитивні",-повідомили у міській раді Львова.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні.