Во Львовской области 16 новых подтвержденных случаев коронавируса

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37906 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82077 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102274 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128484 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129017 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172566 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121798 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157723 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Во Львовской области 16 новых подтвержденных случаев коронавируса

Во Львовской области 16 новых подтвержденных случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14161 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 298 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 - летальные. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1446 человек, госпитализированы - 326, на амбулаторном лечении - 1120 человек, выписаны - 221 человек. Сейчас в больнице находится 105 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 298 человек, 12 человек умерли. 39 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 140 ПЦР-тестов, из которых 16 - положительные", - сообщили в городском совете Львова.

Напомним, в Украине на 9 часов 24 апреле зафиксировано 7 647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные.

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