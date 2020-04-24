Во Львовской области 16 новых подтвержденных случаев коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области подтверждено 298 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 - летальные. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1446 человек, госпитализированы - 326, на амбулаторном лечении - 1120 человек, выписаны - 221 человек. Сейчас в больнице находится 105 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 298 человек, 12 человек умерли. 39 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 140 ПЦР-тестов, из которых 16 - положительные", - сообщили в городском совете Львова.
Напомним, в Украине на 9 часов 24 апреле зафиксировано 7 647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные.