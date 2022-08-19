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На Лугащині відбили 8 атак ворога: окупанти намагаються прорватися до Бахмута - Гайдай

Київ • УНН

 • 91880 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати. Протягом минулої доби українські захисники відбили вісім атак ворога саме в напрямку цього населеного пункта. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

На Лугащині відбили 8 атак ворога: окупанти намагаються прорватися до Бахмута - Гайдай

Цитата

“Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт «лнр», які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейду, – йди на фронт. А там росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати”, – пояснив Гайдай.

Деталі

Він додав, що упродовж 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована саме на вищевказаний населений пункт, штурм на який вони організовують у тому числі із сіл та міст Луганщини. Ще за одним напрямків бої точилися із самого ранку.

Біля вісьмох населених пунктів росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч окупанти 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях українських військових, зазначив Гайдай.

При цьому голова Луганської ОВА повідомляє, що примусова мобілізація у регіоні розпочалася у тих населених пунктах, які були окуповані нещодавно. Зокрема, чоловіки поступово зникають і в Старобільську, в Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Доповнення

На території Луганської області, де відбувалися бойові дії, зруйновано критичну інфраструктуру і немає умов для повноцінного життя, залишається приблизно 350 тисяч жителів.

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