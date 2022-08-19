В Луганской области отбили 8 атак врага: оккупанты пытаются прорваться в Бахмут - Гайдай

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“Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганской области. На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт «лнр», которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел, – иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери”, – объяснил Гайдай.

Детали

Он добавил, что в течение 18 августа отражены восемь атак врага. Большинство из них было направлено именно на вышеуказанный населенный пункт, штурм на который они организуют, в том числе, из сел и городов Луганской области. Еще по одному направлению бои шли с самого утра.

В около восьми населенных пунктах россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь оккупанты 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерии, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям украинских военных, отметил Гайдай.

При этом глава Луганской ОВА сообщает, что принудительная мобилизация в регионе началась в тех населенных пунктах, которые были оккупированы недавно. В частности, мужчины постепенно исчезают и в Старобельске, в Беловодске, и даже в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске.

Дополнение

На территории Луганской области, где происходили боевые действия, разрушена критическая инфраструктура и нет условий для полноценной жизни, остается примерно 350 тысяч жителей.