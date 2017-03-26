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На луганському напрямку бойовики випустили 20 мінометних снарядів

На луганському напрямку бойовики випустили 20 мінометних снарядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На луганському напрямку незаконні збройні формування випустили по українських позиціях 20 мінометних снарядів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося дев’ять ворожих обстрілів”, — сказав він.

О.Мотузяник уточнив, що майже всі обстріли ворога сталися вчора у Попаснянському районі.

“Здебільшого окупанти порушували режим тиші в темну пору доби. Ворог п’ять разів застосовував міномети, при цьому випустив 20 мінометних снарядів”, — уточнив речник Міноборони.

О.Мотузяник додав, що один ворожий обстріл стався в Лобачевому біля Щастя.

Нагадаємо, бойовики упродовж семи годин стріляли по авдіївській промзоні.

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