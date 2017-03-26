На луганском направлении боевики выпустили 20 минометных снарядов

“Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло девять вражеских обстрелов”, — сказал он.

О.Мотузяник уточнил, что почти все обстрелы врага произошли вчера в Попаснянском районе.

“В основном оккупанты нарушали режим тишины в темное время суток. Враг пять раз применял минометы, при этом выпустил 20 минометных снарядов”, - уточнил представитель Минобороны.

О.Мотузяник добавил, что один вражеский обстрел произошел в Лобачево возле Счастья.

Напомним, боевики в течение семи часов стреляли по авдеевской промзоне.