На луганском направлении боевики выпустили 20 минометных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На луганском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили по украинским позициям 20 минометных снарядов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло девять вражеских обстрелов”, — сказал он.
О.Мотузяник уточнил, что почти все обстрелы врага произошли вчера в Попаснянском районе.
“В основном оккупанты нарушали режим тишины в темное время суток. Враг пять раз применял минометы, при этом выпустил 20 минометных снарядов”, - уточнил представитель Минобороны.
О.Мотузяник добавил, что один вражеский обстрел произошел в Лобачево возле Счастья.
Напомним, боевики в течение семи часов стреляли по авдеевской промзоне.