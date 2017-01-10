На луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів та установки "Град-П"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Минулої доби бойовики обстрілювали позиції сил АТО на луганському напрямку з мінометів, установки “Град-П”, а також вели снайперський вогонь. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник, Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.сн
“Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Зокрема, у селищі Троїцьке противник неодноразово застосовував міномети та снайперський вогонь. Низка ворожих обстрілів відбулася також у Новозванівці. У прикордонному та прифронтовому селищі Сизе, Станично-Луганського району противник застосував установку “Град-П”, — повідомив речник.
Також О.Мотузяник зазначив, що всього, за добу на луганському напрямку сталось одинадцять ворожих обстрілів, п’ять — з важкого озброєння.
Нагадаємо, на Луганщині протягом минулої доби та після півночі російсько-окупаційні війська 12 разів били вздовж лінії розмежування, одного військовослужбовця поранено.