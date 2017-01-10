На луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів та установки "Град-П"

“Луганський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Зокрема, у селищі Троїцьке противник неодноразово застосовував міномети та снайперський вогонь. Низка ворожих обстрілів відбулася також у Новозванівці. У прикордонному та прифронтовому селищі Сизе, Станично-Луганського району противник застосував установку “Град-П”, — повідомив речник.

Також О.Мотузяник зазначив, що всього, за добу на луганському напрямку сталось одинадцять ворожих обстрілів, п’ять — з важкого озброєння.

Нагадаємо, на Луганщині протягом минулої доби та після півночі російсько-окупаційні війська 12 разів били вздовж лінії розмежування, одного військовослужбовця поранено.