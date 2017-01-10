На луганском направлении боевики вели огонь из минометов и установки "Град-П"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки боевики обстреливали позиции сил АТО на луганском направлении из минометов, установки "Град-П", а также вели снайперский огонь. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Луганское направление. Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. В частности, в поселке Троицкое противник неоднократно применял минометы и снайперский огонь. Ряд вражеских обстрелов состоялся также в Новозвановке. В пограничном и прифронтовом поселке Сизое, Станично-Луганского района противник применил установку "Град-П", - сообщил пресс-секретарь.
Также А.Мотузяник отметил, что всего за сутки на луганском направлении произошло одиннадцать вражеских обстрелов, пять - из тяжелого вооружения.
Напомним, в Луганской области за прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 12 раз били вдоль линии разграничения, один военнослужащий ранен.