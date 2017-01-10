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На луганском направлении боевики вели огонь из минометов и установки "Град-П"

На луганском направлении боевики вели огонь из минометов и установки "Град-П"

Киев • УНН

 • 6597 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки боевики обстреливали позиции сил АТО на луганском направлении из минометов, установки "Град-П", а также вели снайперский огонь. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Луганское направление. Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. В частности, в поселке Троицкое противник неоднократно применял минометы и снайперский огонь. Ряд вражеских обстрелов состоялся также в Новозвановке. В пограничном и прифронтовом поселке Сизое, Станично-Луганского района противник применил установку "Град-П", - сообщил пресс-секретарь.

Также А.Мотузяник отметил, что всего за сутки на луганском направлении произошло одиннадцать вражеских обстрелов, пять - из тяжелого вооружения.

Напомним, в Луганской области за прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 12 раз били вдоль линии разграничения, один военнослужащий ранен.

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