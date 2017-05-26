На луганському напрямку бойовики двічі порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. За минулу добу на луганському напрямку противник двічі порушив режим тиші. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчора тут (луганський напрямок - ред.) було відносно спокійно. Бойовики порушили режим тиші двічі. Спочатку окупанти відкрили вогонь з стрілецької зброї в Нижньотеплому Станично—Луганського району, а згодом в Кримському — з гранатометів”, — повідомив речник.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО було поранено п’ятьох українських військових.