На луганском направлении боевики дважды нарушали режим тишины

"Вчера здесь (на луганском направлении - ред.) было относительно спокойно. Боевики нарушили режим тишины дважды. Сначала оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия в Нижнетепличном Станично-Луганского района, а затем в Крымском - из гранатометов", - сообщил спикер.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО было ранено пять украинских военных.