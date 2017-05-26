На луганском направлении боевики дважды нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За минувшие сутки на луганском направлении противник дважды нарушил режим тишины. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера здесь (на луганском направлении - ред.) было относительно спокойно. Боевики нарушили режим тишины дважды. Сначала оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия в Нижнетепличном Станично-Луганского района, а затем в Крымском - из гранатометов", - сообщил спикер.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО было ранено пять украинских военных.