На луганському напрямку бойовики 8 разів порушили режим тиші

“На Луганському напрямку зберігається бойова активність ворога у звичних рубежах оборони, у районі Станиці Луганської, на дальніх підступах до Кримського, а також в районі населеного пункту Попасна. Там вчора бойовики провели ряд збройних провокацій з використанням стрілецької зброї та гранатометів. Загалом противник порушив режим тиші на луганському напрямку 8 разів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби, з 29 на 30 грудня, в зоні АТО обійшлося без втрат серед українських бійців, проте троє зазнали поранень.