На луганском направлении боевики 8 раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики 8 раз нарушили режим тишины. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На Луганском направлении сохраняется боевая активность врага в привычных рубежах обороны, в районе Станицы Луганской, на дальних подступах до Крымского, а также в районе населенного пункта Попасная. Там вчера боевики провели ряд вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов. В общем противник нарушил режим тишины на луганском направлении 8 раз ", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 29 на 30 декабря, в зоне АТО обошлось без потерь среди украинских бойцов, однако трое получили ранения .