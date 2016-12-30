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На луганском направлении боевики 8 раз нарушили режим тишины

На луганском направлении боевики 8 раз нарушили режим тишины

Киев • УНН

 • 7052 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики 8 раз нарушили режим тишины. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"На Луганском направлении сохраняется боевая активность врага в привычных рубежах обороны, в районе Станицы Луганской, на дальних подступах до Крымского, а также в районе населенного пункта Попасная. Там вчера боевики провели ряд вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов. В общем противник нарушил режим тишины на луганском направлении 8 раз ", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, с 29 на 30 декабря, в зоне АТО обошлось без потерь среди украинских бойцов, однако трое получили ранения .

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