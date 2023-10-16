На Луганщині значно зросла кількість авіаударів ворога - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Луганській області під авіаційними ударами російських військ – майже кожне звільнене село, впродовж року окупанти збираються відібрати в громадян порожнє житло, у Сєвєродонецьку працює одна аптека – підвіз препаратів здійснюється двічі на місяць, повідомили у Луганській ОВА у понеділок у Facebook, пише УНН.
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«За останні дні значно зросла кількість авіаційних ударів ворога по визволених селах та позиціях українських військових. Тільки за учора постраждали Надія, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. В деяких населених пунктах, попри небезпеку, ще залишаються люди, – підкреслив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор. – Не зменшують росіяни й артилерійського впливу на Луганщині, обстрілявши Невське та Білогорівку».
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Як зазначив голова ОВА щодо тимчасово окупованих територій, до кінця 2024 року у так званій «лнр» погрожують завершити повну інвентаризацію житлового фонду. За словами окупантів, це дозволить сформувати регіональні реєстри багатоквартирних будинків.
Однак всі розуміють, що ці реєстри були і раніше, тим більше у містах, яких бойові дії практично не торкнулися. Інвентаризація розрахована на виявлення житла, звідки люди евакуювалися і яке стоїть порожнім.
Тим часом, з його слів, у Сєвєродонецьку важко виявити працюючу аптеку. Після окупації спочатку їх було дві, але останнім часом медикаменти можна придбати тільки в одній, розташованій при місцевій лікарні. Запас препаратів там невеликий. Поповнюється двічі на місяць. У сезон гострих респіраторних захворювань нестача медикаментів відчувається ще більше.
Нагадаємо
На Куп'янському та Лиманському напрямках за тиждень відбили понад 160 атак ворога.