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В Луганской области значительно возросло количество авиаударов врага - ОВА

Киев • УНН

 • 210755 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Луганской области под авиационными ударами российских войск – почти каждое освобожденное село, в течение года оккупанты собираются отобрать у граждан пустующее жилье, в Северодонецке работает одна аптека – подвоз препаратов осуществляется дважды в месяц, сообщили в Луганской ОВА в понедельник в Facebook, пишет УНН.

В Луганской области значительно возросло количество авиаударов врага - ОВА

Цитата

«За последние дни значительно возросло количество авиационных ударов врага по освобожденным селам и позициям украинских военных. Только за вчерашний день пострадали Надия, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. В некоторых населенных пунктах, несмотря на опасность, еще остаются люди, – подчеркнул начальник областной военной администрации Артем Лысогор. – Не уменьшают россияне и артиллерийского влияния в Луганской области, обстреляв Невское и Белогоровку».

Детали

Как отметил глава ОВА относительно временно оккупированных территорий, до конца 2024 года в так называемой «лнр» угрожают завершить полную инвентаризацию жилого фонда. По словам оккупантов, это позволит сформировать региональные реестры многоквартирных домов.

Однако все понимают, что эти реестры были и раньше, тем более в городах, которых боевые действия практически не коснулись. Инвентаризация рассчитана на выявление жилья, откуда люди эвакуировались и которое стоит пустующим.

Между тем, по его словам, в Северодонецке трудно обнаружить работающую аптеку. После оккупации сначала их было две, но в последнее время медикаменты можно приобрести только в одной, расположенной при местной больнице. Запас препаратов там небольшой. Пополняется дважды в месяц. В сезон острых респираторных заболеваний нехватка медикаментов ощущается еще больше.

Напомним

На Купянском и Лиманском направлениях за неделю отбили более 160 атак врага.

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