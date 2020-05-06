На Луганщині затримали українця, який вербував військових ЗСУ та збирав відомості для спецслужб РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Луганській області за підозрою у вчиненні державної зради затримали мешканця Сєвєродонецька, який за завданням спецслужби РФ вербував військовослужбовців Збройних Сил України та збирав відомості, що становлять державну таємницю. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“За процесуального керівництва управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ викрито мешканця Сєвєродонецька, який за завданням спецслужби РФ здійснював вербування військовослужбовців Збройних Сил України та збирав відомості, що становлять державну таємницю. 6 травня 2020 року його затримано за підозрою у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) під час фотографування документації (імітаційного засобу) та її пересилання ФСБ РФ”, — йдеться у повідомленні.
Так, за даними слідства, у 2018 році громадянин надав добровільну згоду представникам так званого “міністерства державної безпеки ЛНР”, які діють на користь окупаційної адміністрації країни-агресора під контролем ФСБ РФ, на вчинення умисних діянь, спрямованих на шкоду обороноздатності України в період збройного конфлікту.
Повідомляється, що він налагодив контакти з військовослужбовцями ЗСУ, які мають доступ до інформації з грифом секретності “таємно”, та за грошову винагороду в 400 доларів США запропонував їм надати документацію, що стосується розробки військового озброєння.
За виконання шпигунських дій затриманий мав одержати грошові кошти на загальну суму у 10 тис. доларів США.
На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що спецслужби РФ намагались завербувати високопоставленого військовослужбовця ЗСУ.