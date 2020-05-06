На Луганщине задержали украинца, вербовавшего военных ВСУ и собиравшего сведения для спецслужб РФ

“За процессуального руководства управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ разоблачили жителя Северодонецка, который по заданию спецслужбы РФ осуществлял вербовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины и собирал сведения, составляющих государственную тайну. 6 мая 2020 года был задержан по подозрению в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) во время фотографирования документации (имитационного средства) и ее пересылки ФСБ РФ”, — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, в 2018 году гражданин предоставил добровольное согласие представителям так называемого “министерства государственной безопасности ЛНР”, которые действуют в интересах оккупационной администрации страны-агрессора под контролем ФСБ РФ, на совершение умышленных действий, направленных во вред обороноспособности Украины в период вооруженного конфликта.

Сообщается, что он наладил контакты с военнослужащими ВСУ, которые имеют доступ к информации с грифом секретности “секретно”, и за денежное вознаграждение в 400 долларов США предложил им предоставить документацию, касающуюся разработки военного вооружения.

За выполнение шпионских действий задержанный получить денежные средства на общую сумму в 10 тыс. долларов США.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что спецслужбы РФ пытались завербовать высокопоставленного военнослужащего ВСУ.