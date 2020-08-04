На Луганщині затримали колишнього працівника колонії "ЛНР"

"Сьогодні, 4 серпня, під час несення служби на одному з блокпостів регіону при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса поліцейські виявили 36-річного мешканця м. Сорокине (колишнє м. Краснодон), який, за базами даних, значиться як особа, причетна до діяльності незаконних збройних формувань", – йдеться в повідомленні.

За словами затриманого, він у 2014 році влаштувався працювати до виправної колонії в окупованому Суходільську, де займався технічним забезпеченням. За це отримував 10 тис. рос. рублів, а у 2015 році звільнився через маленьку зарплатню.

"Наразі чоловіка передано до Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки та прийняття рішення згідно з чинним законодавством", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у столиці оголосили підозру "самооборонівцю" анексованого Криму.