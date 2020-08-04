В Луганской области задержали бывшего работника колонии "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На одном из блокпостов в Луганской области задержали бывшего сотрудника исправительной колонии "ЛНР". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Сегодня, 4 августа, во время несения службы на одном из блокпостов региона при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса полицейские выявили 36-летнего жителя г. Сорокино (бывший г. Краснодон), который по базам данных значится как лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, он в 2014 году устроился на работу в исправительную колонию в оккупированном Суходольске, где занимался техническим обеспечением. За это получал 10 тыс. рос. рублей, а в 2015 году уволился оттуда из-за маленькой зарплаты.
"Сейчас мужчина передан Службе безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству", - сообщили в полиции.
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