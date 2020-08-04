В Луганской области задержали бывшего работника колонии "ЛНР"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 48396 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103029 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107969 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135594 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111333 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132510 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102290 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104478 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Луганской области задержали бывшего работника колонии "ЛНР"

В Луганской области задержали бывшего работника колонии "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 16736 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. На одном из блокпостов в Луганской области задержали бывшего сотрудника исправительной колонии "ЛНР". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

"Сегодня, 4 августа, во время несения службы на одном из блокпостов региона при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса полицейские выявили 36-летнего жителя г. Сорокино (бывший г. Краснодон), который по базам данных значится как лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, он в 2014 году устроился на работу в исправительную колонию в оккупированном Суходольске, где занимался техническим обеспечением. За это получал 10 тыс. рос. рублей, а в 2015 году уволился оттуда из-за маленькой зарплаты.

"Сейчас мужчина передан Службе безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в столице объявили подозрение "самообороновцу" аннексированного Крыма.

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