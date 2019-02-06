На Луганщині затримали колишнього бойовика так званої "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Луганщині поліцейські затримали колишнього бойовика незаконного збройного формування так званої "ЛНР", повідомляє поліція Луганської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зі слів 22–річного чоловіка у 2014 році він вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Спочатку служив у терористичному батальйоні "Призрак", а потім - у козачій банді Дрьомова. За свою "службу" молодик отримував 15 тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.
Свідчення колишнього бойовика перевіряються співробітниками поліції. За результатами буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства.
Нагадаємо, бойовика терористичної організації "ДНР", жителя міста Горлівка Донецької області засуджено до 9,5 років позбавлення волі.