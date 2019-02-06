На Луганщині затримали колишнього бойовика так званої "ЛНР"

"Зі слів 22–річного чоловіка у 2014 році він вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Спочатку служив у терористичному батальйоні "Призрак", а потім - у козачій банді Дрьомова. За свою "службу" молодик отримував 15 тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Свідчення колишнього бойовика перевіряються співробітниками поліції. За результатами буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, бойовика терористичної організації "ДНР", жителя міста Горлівка Донецької області засуджено до 9,5 років позбавлення волі.