В Луганской области задержали бывшего боевика так называемой "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Луганской области полицейские задержали бывшего боевика незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", сообщает полиция Луганской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По словам 22-летнего мужчины в 2014 году он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Сначала служил в террористическом батальоне "Призрак", а затем - в казачьей банде Дремова. За свою "службу" молодой получал 15 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.
Свидетельства бывшего боевика проверяются сотрудниками полиции. По результатам будет принято решение в рамках действующего законодательства.
Напомним, боевика террористической организации "ДНР", житель города Горловка Донецкой области приговорен к 9,5 годам лишения свободы.