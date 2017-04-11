На Луганщині засуджено чоловіка за незаконне переправлення через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Новопсковський районний суд Луганської області засудив 36-річного чоловіка до 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна за незаконне переправлення двох осіб через державний кордон України. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну прокуратуру.
"Новопсковським районним судом підтримано позицію державного обвинувача та визнано винним громадянина України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця смт Новопсков за фактом незаконного переправлення двох осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлено, що 36-річний раніше судимий чоловік, керуючись корисливим мотивом, незаконно переправив двох осіб через державний кордон України до Російської Федерації, при цьому отримавши за це грошову винагороду.
Як повідомляв УНН 11 квітня, розділення потоку авто запланували у пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.