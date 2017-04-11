На Луганщине мужчина осужден за незаконную переправку через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Новопсковский районный суд Луганской области приговорил 36-летнего мужчину к 5 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества за незаконную переправку двух лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную прокуратуру.
"Новопсковский районный судом поддержана позиция государственного обвинителя и признан виновным гражданина Украины в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении жителя пгт Новопсков по факту незаконной переправки двух лиц через государственную границу Украины, совершенного из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Установлено, что 36-летний ранее судимый мужчина, руководствуясь корыстным мотивом, незаконно переправил двух лиц через государственную границу Украины в Российскую Федерацию, при этом получив за это денежное вознаграждение.
Как сообщал УНН 11 апреля, разделение потока авто запланировали в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей.