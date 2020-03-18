На Луганщині засудили осіб, які викрали платини на 33 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Луганщині до 11 та 12 років позбавлення волі засудили учасників організованої злочинної групи, які здійснили розбійний напад на ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Сєвєродонецький склопластик”, під час якого 90 кг платини вартістю 33 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
Зазначається, що учасники організованої злочинної групи, які здійснили розбійний напад на ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Сєвєродонецький склопластик”, під час якого викрали устаткування із вмістом дорогоцінного металу — платини, загальною вагою 90 кг. Зазначене завдало підприємству збитки на суму понад 33 млн грн.
Так, суд першої інстанції ухвалив вирок, яким двох осіб виправдав, інших учасників ОЗГ засудив до різних строків позбавлення волі. При цьому засудженим строк попереднього ув’язнення судом зараховано у строк покарання з урахуванням так званого “Закону Савченко”, що надало можливість останнім фактично покарання не відбувати. Не погодившись з рішенням суду, прокуратура подала апеляційну скаргу.
“17 березня 2020 року Луганський апеляційний суд виправдувальні вироки скасував, визнав обвинувачених винними за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України та ухвалив новий вирок, яким організатору злочинної групи призначено покарання — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншим учасникам — від 11 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — додається у повідомленні.
Так, після оголошення вироку засуджених у залі суду взято під варту. Наразі рішення суду набрало законної сили.
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