На Луганщині засудили осіб, які викрали платини на 33 млн гривень

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Луганщині до 11 та 12 років позбавлення волі засудили учасників організованої злочинної групи, які здійснили розбійний напад на ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Сєвєродонецький склопластик”, під час якого 90 кг платини вартістю 33 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.