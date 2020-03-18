В Луганской области осудили лиц, укравших платины на 33 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На Луганщине до 11 и 12 лет лишения свободы осудили участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на ООО “Научно-производственное объединение “Северодонецкий стеклопластик”, во время которого 90 кг платины стоимостью 33 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Отмечается, что участники организованной преступной группы, совершившие разбойное нападение на ООО “Научно-производственное объединение “Северодонецкий стеклопластик”, во время которого похитили оборудование с содержанием драгоценного металла — платины, общим весом 90 кг. Указанное нанесло предприятию ущерб на сумму свыше 33 млн грн.
Так, суд первой инстанции вынес приговор, которым двух человек оправдал, других участников ОПГ приговорил к различным срокам лишения свободы. При этом осужденным срок предварительного заключения судом зачислены в срок наказания с учетом так называемого “Закона Савченко”, что позволило последним фактически наказание не отбывать. Не согласившись с решением суда, прокуратура подала апелляционную жалобу.
“17 марта 2020 года Луганский апелляционный суд оправдательные приговоры отменил, признал обвиняемых виновными по ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины и принял новый приговор, которым организатору преступной группы назначено наказание — 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, другим участникам — от 11 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — добавляется в сообщении.
Так, после оглашения приговора осужденных в зале суда взяты под стражу. Сейчас решение суда вступило в законную силу.
Напомним, киберполиции в Одесской области разоблачила работницу банка, которая присвоила 2,5 миллиона гривен со счетов иностранцев.