В Луганской области осудили лиц, укравших платины на 33 млн гривен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100988 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104361 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106373 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105301 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114016 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101020 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105435 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106686 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Луганской области осудили лиц, укравших платины на 33 млн гривен

В Луганской области осудили лиц, укравших платины на 33 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 13211 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На Луганщине до 11 и 12 лет лишения свободы осудили участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на ООО “Научно-производственное объединение “Северодонецкий стеклопластик”, во время которого 90 кг платины стоимостью 33 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что участники организованной преступной группы, совершившие разбойное нападение на ООО “Научно-производственное объединение “Северодонецкий стеклопластик”, во время которого похитили оборудование с содержанием драгоценного металла — платины, общим весом 90 кг. Указанное нанесло предприятию ущерб на сумму свыше 33 млн грн.

Так, суд первой инстанции вынес приговор, которым двух человек оправдал, других участников ОПГ приговорил к различным срокам лишения свободы. При этом осужденным срок предварительного заключения судом зачислены в срок наказания с учетом так называемого “Закона Савченко”, что позволило последним фактически наказание не отбывать. Не согласившись с решением суда, прокуратура подала апелляционную жалобу.

“17 марта 2020 года Луганский апелляционный суд оправдательные приговоры отменил, признал обвиняемых виновными по ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины и принял новый приговор, которым организатору преступной группы назначено наказание — 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, другим участникам — от 11 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — добавляется в сообщении.

Так, после оглашения приговора осужденных в зале суда взяты под стражу. Сейчас решение суда вступило в законную силу.

Напомним, киберполиции в Одесской области разоблачила работницу банка, которая присвоила 2,5 миллиона гривен со счетов иностранцев.

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