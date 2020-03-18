В Луганской области осудили лиц, укравших платины на 33 млн гривен

КИЕВ. 18 марта. УНН. На Луганщине до 11 и 12 лет лишения свободы осудили участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на ООО “Научно-производственное объединение “Северодонецкий стеклопластик”, во время которого 90 кг платины стоимостью 33 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.