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На Луганщині загарбники дислокуються у місцевих школах - ОВА

На Луганщині загарбники дислокуються у місцевих школах - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські окупанти дислокуються в будівлі школи на Сватівщині у Луганській області, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"У Луб’янці на Сватівщині ворог дислокується в будівлі місцевої школи. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом", - повідомив Лисогор.

Деталі

Голова ОВА повідомив також, що поблизу Білогорівки та південніше Діброви "спробував атакувати ворог минулої доби – невдало". Водночас наші військові здійснюють потужні удари у відповідь, нищать особовий склад та броньовану техніку противника. "Зокрема, днями вони підбили БТР-60. Це стара модель, яку до війни армія рф не використовувала. Тепер – вимушена", - зазначив він.

"Вчора росіяни завдали авіаційних ударів по Новоєгорівці, Невському та Білогорівці. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Новоселівське. Обсяги руйнувань наразі уточнюються", - вказав Лисогор.

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