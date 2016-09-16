На Луганщині зафіксували обстріли з гранатометів, кулеметів та БТР

“Режим тиші” на Луганщині має відносний характер. Ворог не застосовує важкого озброєння, але другий день поспіль порушує власні зобов’язання про припинення вогню", — зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.

Зокрема, за інформацією прес-служби, вчора ввечері ворог з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів обстріл у напрямку міста Попасна, а сьогодні вранці — з БТР.