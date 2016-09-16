В Луганской области зафиксировали обстрелы из гранатометов, пулеметов и БТР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Луганской области боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции сил АТО в направлении города Попасная. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
"Режим тишины" в Луганской области имеет относительный характер. Враг не применяет тяжелого вооружения, но второй день подряд нарушает собственные обязательства о прекращении огня", - отметил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко.
В частности, по информации пресс-службы, вчера вечером враг из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел обстрел в направлении города Попасная, а сегодня утром - из БТР.