В Луганской области зафиксировали обстрелы из гранатометов, пулеметов и БТР

"Режим тишины" в Луганской области имеет относительный характер. Враг не применяет тяжелого вооружения, но второй день подряд нарушает собственные обязательства о прекращении огня", - отметил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко.

В частности, по информации пресс-службы, вчера вечером враг из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел обстрел в направлении города Попасная, а сегодня утром - из БТР.