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На Луганщині відновили роботу всі три водоканали, що були відключені за борги

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Луганській області Лисичанському водоканалу відновили електропостачання, яке було відключене через велику заборгованість за електроенергію. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.

“Ми отримали гарантійні листи від Лисичанського водоканалу , також вони сплатили штрафні санкції. Тому вчора ми їх підключили”, — сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, у Луганській області три водоканали були відключені від енергопостачання через велику заборгованість.

Після обіду 1 серпня було повідомлено, що двом водоканалам поновили електропостачання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині відновили електропостачання 9 військових об'єктів

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