На Луганщині відновили роботу всі три водоканали, що були відключені за борги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Луганській області Лисичанському водоканалу відновили електропостачання, яке було відключене через велику заборгованість за електроенергію. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.
“Ми отримали гарантійні листи від Лисичанського водоканалу , також вони сплатили штрафні санкції. Тому вчора ми їх підключили”, — сказали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Луганській області три водоканали були відключені від енергопостачання через велику заборгованість.
Після обіду 1 серпня було повідомлено, що двом водоканалам поновили електропостачання.
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