На Луганщині розпочали відновлення водопостачання у двох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Луганській області двом водоканалам розпочали електропостачання, які були відключені через велику грошову заборгованість. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”.
“Наразі від Рубіжанського та Кремінського водоканалів ми отримали гарантійні листи, щодо погашення заборгованості, тепер ми підключаємо їм електропостачання”, — сказали в прес-службі.
Також, в прес-службі зазначили, що якщо не будуть виконані зобов’язання то 19 серпня вони будуть знову знеструмленні.
Нагадаємо, Рубіжанський водоканал винен енергетикам 23 млн грн, Кремінський — 9,5 млн грн.
Як повідомляв УНН, у Луганській області три водоканали відключені від енергопостачання через велику грошову заборгованість.