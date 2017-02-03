На Луганщині судитимуть бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бойовика терористичної організації “ЛНР” судитимуть на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом участі у діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України та ч.1 ст.309 (придбання, зберігання, перевезення та пересилання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу) КК України.
На початку січня 2015 року громадянин України, будучи обізнаним про незаконність дій збройних підрозділів терористичної організації “ЛНР”, спрямованих на нанесення шкоди державній безпеці України та здійснення терористичної діяльності, брав участь у функціонуванні силового блоку терористичної організації “ЛНР” та здійснював збройний опір силам АТО.
Поплічник терористів надав згоду на проходження військової служби за контрактом у військовій частині, що входить до складу так званої “народної міліції “ЛНР” на посаді командира відділення, маючи при собі закріплену за ним автоматичну вогнепальну зброю. Крім того, у групі з іншими учасниками зазначеного незаконного збройного формування, здійснював поставку боєприпасів та стрілецької зброї (установки залпового вогню БМ-21 ГРАД, набої до автоматичної зброї системи АК), які в подальшому використовувалися для здійснення артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Збройних Сил України.
Наразі поплічнику терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та ч. 1 ст. 309 КК України, вказаній особі загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, трьох “суддів ДНР” судитимуть заочно за участь в терористичній організації.