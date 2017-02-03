В Луганской области будут судить боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Боевика террористической организации "ЛНР" будут судить в Луганской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту участия в деятельности террористической организации, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины и ч.1 ст. 309 (приобретение, хранение, перевозка и пересылка без цели сбыта особо опасного наркотического средства) УК Украины.
В начале января 2015 года гражданин Украины, будучи осведомленным о незаконности действий вооруженных подразделений террористической организации "ЛНР", направленных на нанесение ущерба государственной безопасности Украины и осуществление террористической деятельности, участвовал в функционировании силового блока террористической организации "ЛНР" и осуществлял вооруженное сопротивление силам АТО .
Соратник террористов дал согласие на прохождение военной службы по контракту в воинской части, входящей в состав так называемой "народной милиции "ЛНР" в должности командира отделения, имея при себе закрепленное за ним автоматическое огнестрельное оружие. Кроме того, в группе с другими участниками указанного незаконного вооруженного формирования, осуществлял поставку боеприпасов и стрелкового оружия (установки залпового огня БМ-21 ГРАД, патроны к автоматическому оружию системы АК), которые в дальнейшем использовались для осуществления артиллерийских обстрелов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.
Сейчас приспешнику террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и ч. 1 ст. 309 УК Украины, указанному лицу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, трех "судей ДНР" будут судить заочно за участие в террористической организации.